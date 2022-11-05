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Федотов объяснил поражение от «Пари НН» «коллективным безумием»

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Федотов объяснил поражение от «Пари НН» «коллективным безумием»
  • РИА Новости

«У нас ничего не получилось. Первый тайм — совсем никакой, хотя старались. Но не хватало того, к чему мы призывали, что соперник будет сражаться за каждую пядь поля, будет прессинговать и оказывать давление. Не достучались. Я бы назвал это коллективным безумием», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в этой ситуации даже выделить некого.

«Есть над чем подумать, что проанализировать. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка, а она сегодня отсутствовала», — добавил он.

Игра на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Победный мяч забил Виктор Александров (67-я минута).

ЦСКА с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в 2022 году проиграл на своём поле.

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