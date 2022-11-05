Федотов — о поражении ЦСКА от «Пари НН»: футбол жесток, но справедлив

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Футбол жесток, но справедлив. Мы говорили и рассказывали, когда готовились к игре, что соперник ничего нам не даст, не подарит. Он будет сражаться за каждый участок поля, будут фолить, будут бить, может быть, будет мало футбола. Но к этому нужно быть готовыми», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что в любой сложной ситуации надо искать позитивные моменты.

«Все футболисты живы и здоровы. Будем готовиться дальше и анализировать. Будем двигаться вперёд», — добавил Федотов.

Игра на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Победный мяч забил Виктор Александров (67-я минута).

ЦСКА с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в 2022 году проиграл на своём поле.