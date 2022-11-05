Дубль Квеквескири спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Краснодаром»

«Факел» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 3:3.

В составе «Краснодара» мячи забили Джон Кордоба (29-я минута), Михайло Баньяц (43-я), Алексей Ионов. В воронежской команде отличился Роман Акбашев (11-я), Ираклий Квеквескири (72-я, 84-я).

«Краснодар» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 13 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» не смогли выявить победителя в в матче 16-го тура РПЛ.