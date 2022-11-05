Ранний гол Промеса, необязательный мяч Заики и несработавшие замены Абаскаля: «Спартак» упустил победу над «Сочи» в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в 16-м туре РПЛ. Красно-белые открыли счёт уже на седьмой минуте, когда Квинси Промес замкнул подачу Даниила Денисова с правого фланга. Однако южанам удалось отыграться незадолго до перерыва благодаря удачной игре Кирилла Заики на добивании. После перерыва москвичи, несмотря на замены Гильермо Абаскаля, отличиться не сумели, не создав ни одного опасного момента у ворот Николая Заболотного.

К матчу со «Спартаком» «Сочи» подошёл не в лучшем состоянии. Во-первых, южане в последних шести турах РПЛ одержали всего одну победу и опустились на девятое место. Во-вторых, они пережили смену главного тренера. Пусть клуб не подтвердил это официально, но, по информации СМИ, Вадим Гаранин покинул свой пост, а к игре футболистов готовил Александр Точилин.

В результате в заявке, как и на скамейке запасных, специалиста действительно не оказалось якобы по причине болезни. Ещё больше удивило отсутствие незаменимого лидера Кристиана Нобоа. Эквадорец в последних 13 встречах национального первенства неизменно попадал в стартовый состав, но на этот раз из-за повреждения не присутствовал даже в резерве. В довершение всех бед выбыли из строя основные защитники Ванья Дркушич и Игорь Юрганов.

В таких условиях тренерскому штабу пришлось идти на эксперименты. Например, в центре обороны место нашлось лишь одному профильному исполнителю — Ивану Миладиновичу. Компанию ему составили номинальные латерали Сергей Терехов, неоднократно закрывавший данную позицию, и Тимофей Маргасов. А в центре поля был вынужденно сформирован дуэт из Ибрагима Цаллагова и молодого Тимофея Шипунова.

На этом фоне у соперника не было почти никаких проблем, и даже вернулся в строй один из травмированных футболистов — Руслан Литвинов. Однако он остался в запасе, а Гильермо Абаскаль не стал менять победный ростер после успешного противостояния с «Торпедо». Решил он не отказываться и от мощной атакующей тройки Квинси Промес — Шамар Николсон — Александр Соболев.

И уже на седьмой минуте москвичи воспользовались проблемами хозяев в обороне. Макарчук дал Даниилу Денисову выполнить подачу справа, а Маргасов не успел накрыть не самого высокого Промеса и позволил ему со «второго этажа» спокойно отправить мяч в сетку. Для голландца данный гол стал 13-м в текущем розыгрыше РПЛ, что позволило ему укрепить лидерство в гонке бомбардиров.

В целом «Спартак» в первые полчаса владел подавляющим преимуществом. Красно-белые практически не отдавали мяч сопернику и не выпускали его со своей половины. Во многом успешный дебют объяснялся превосходством в середине поля. Данил Пруцев и Роман Зобнин в опорной зоне переигрывали визави и не позволяли им начинать атаки. Не случайно Точилин незадолго до перерыва убрал с поля не попавшего в игру Шипунова и бросил в бой вместо него Владислава Сарвели.

У «Спартака» же особенно хорош был Пруцев. Он не только регулярно оттягивался к Павлу Маслову и Георгию Джикие, помогая им искать варианты впереди, и делал обостряющие передачи, но и выполнил огромый объём черновой работы.

А тройка форвардов регулярно получала пасы и запутывала защитников. Промес, Соболев и Николсон с удовольствием менялись позициями, создавая организованный хаос. Квинси и вовсе исполнял роль «свободного художника», перемещаясь по всему периметру. Однако в целом оборона «Сочи» справлялась с давлением и в первом тайме позволила москвичам нанести лишь один удар в створ.

Впереди у хозяев до поры не получалось ничего. В отсутствие Нобоа просто некому было связывать оборону и атаку и находить нападающих передачами. В результате горевший желанием забить бывшей команде Георгий Мелкадзе почти не встречался с мячом и отметился лишь попаданиями в офсайд.

Красно-белые же ближе к перерыву, сложилось впечатление, расслабились и сбавили обороты. Южане моментально этим воспользовались. Слабым местом в построениях гостей они выбрали правый фланг, где Денисов не всегда справлялся с техничным Жоаозиньо и Макарчуком. В качестве опасных звоночков послужило несколько подач из этой зоны.

Но они услышаны не были, и на 45-й минуте хозяева сравняли счёт. После прострела Жоаозиньо Селихов отбил мяч прямо перед собой, и Кирилл Заика спокойно отправил его в сетку. При этом подключившегося к атаке защитника не опекал никто. Изначально за ним следовал Николсон, но уже в штрафной форвард отклеился от оппонента, убежав в сторону.

Казалось, после необязательного гола фаворит проснётся и заиграет иначе. Но этого не произошло. Напротив, гости едва не пропустили. Пруцев подарил мяч на левом крае Мелкадзе, а тот выполнил подачу в чужую штрафную. Сарвели грамотно пропустил мяч на Жоаозиньо, и тот с лёту мощно пробил в створ. Селихов не без труда справился с этим выстрелом.

Было любопытно, как в такой ситуации поведёт себя Абаскаль, зарекомендовавший себя как тренер, умеющий влиять на ход матчей рокировками. На исходе часа встречи он провёл первую замену. Вместо незаметного Соболева на поле появился восстановившийся Литвинов. Александр на решение наставника отреагировал эмоционально и ударил по скамейке. «Спартак» же без него отказался от расстановки с тремя форвардами и перешёл на более привычную 4—3—1—2 с Михаилом Игнатовым под нападающим и Литвиновым, Зобниным и Пруцевым в опорной зоне.

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Это помогло красно-белым вновь завладеть инициативой в центре и забрать мяч под свой контроль. Однако проникать в чужую штрафную практически не удавалось. Запомнился лишь неточный выстрел Николсона из пределов вратарской. Правда, к тому моменту судья уже зафиксировал офсайд. Гости так и не сумели навязать сопернику свою игру и увязли в борьбе и огромном количестве единоборств на чужой половине. Периодически судьбу матча пытался в одиночку решить Промес, но его проходы не дали результата.

Абаскаль на 73-й минуте бросил в бой ещё и Антона Зиньковского и Павла Мелёшина, которые по позиции заменили Игнатова и Николсона соответственно. Данные рокировки оказались полностью бессмысленными. Расчёт на технику хавбека не оправдался, поскольку ему не предоставляли свободного пространства, а юный нападающий почти не встречался с мячом. В результате «Спартак» не сумел даже организовать финальный штурм и потерял очки в противостоянии с командой, которая испытывала серьёзные кадровые проблемы и в ближайшее время вдобавок грозит лишиться главного тренера.

Также «Сочи» в очередной раз проявил себя неудобным соперником для красно-белых. Во встречах с этой командой в гостях они не одержали ни одной победы и потерпели три поражения при единственной ничьей. Более того, мяч Промеса оказался для них дебютным на «Фиште».