Тренер «Сочи» Гаранин отсутствует в заявке команды на матч РПЛ со «Спартаком»
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- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает пресс‑служба РПЛ.
Как утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».
Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
По итогам первого круга «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что Александр Точилин будет руководить «Сочи» до зимней паузы.