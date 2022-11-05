Тренер «Сочи» Гаранин отсутствует в заявке команды на матч РПЛ со «Спартаком»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин не попал в официальную заявку команды на матч 16‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Об этом сообщает пресс‑служба РПЛ.

Как утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

По итогам первого круга «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Точилин будет руководить «Сочи» до зимней паузы.