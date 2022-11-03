Узнать больше

Хаджи: «Спартак» забьёт пару мячей в ворота «Сочи» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил шансы красно-белых в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Хаджи: «Спартак» забьёт пару мячей в ворота «Сочи» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» будет играть так же, как и в предыдущих турах. Если обойдётся без травмированных, то должно быть всё в порядке. На победу с большой разницей в счёте я не надеюсь, но пару мячей, мне кажется, мы забьём. Главное — не пропустить», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Хаджи считает, что «Спартак» в текущем сезоне плохо играет в обороне.

«В общем, предстоящий матч будет тяжёлым для нас, но я надеюсь, что мы выиграем, — сказал Хаджи.

«Спартак» сыграет на выезде с «Сочи» 5 ноября. Начало игры — в 14.00 мск.

«Спартак» с 32 очками по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» (21) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что Паоло Ваноли выразил благодарность экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить