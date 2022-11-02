Ваноли: горд, что смог подарить Федуну трофей, которого ему не хватало

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли выразил благодарность экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Хочу поблагодарить Федуна, потому что он дал мне возможность руководить великим, по-настоящему важным клубом в Европе. Я был рад и горд, что смог подарить Федуну трофей, которого ему не хватало», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Он также выразил благодарность семье Федуна, отметив, что их совместная работа продолжает давать плоды.

Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022-го покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

На посту главного тренера красно-белых Ваноли сменил 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Паоло Ваноли рассказал об отношении к «Спартаку».