Нобоа не попал в заявку «Сочи» на матч РПЛ со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не попал в заявку команды на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

В стартовый состав «Сочи» попали Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

Игра в Сочи состоится в субботу, 5 ноября, и начнётся в 14:00 по мск.

После 15 туров РПЛ «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 32 очками располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» Гаранин отсутствует в заявке команды на матч РПЛ со «Спартаком».