Узнать больше

Нобоа не попал в заявку «Сочи» на матч РПЛ со «Спартаком»

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не попал в заявку команды на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Нобоа не попал в заявку «Сочи» на матч РПЛ со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В стартовый состав «Сочи» попали Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

Игра в Сочи состоится в субботу, 5 ноября, и начнётся в 14:00 по мск.

После 15 туров РПЛ «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 32 очками располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» Гаранин отсутствует в заявке команды на матч РПЛ со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить