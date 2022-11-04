Павлюченко: «Сочи» сейчас значительно уступает по всем параметрам «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».

«На мой взгляд, в этом противостоянии фаворит вполне очевиден. «Сочи» сейчас значительно уступает по всем параметрам москвичам и вряд ли сможет рассчитывать на очки в этой схватке, хотя и играет дома», — цитирует Романа Павлюченко «ВсёПроСпорт».

По его словам, «Сочи» вполне способен забить один мяч, но «Спартаку» удастся уверенно выиграть встречу.

Красно-белые сыграют на выезде с «Сочи» 5 ноября. Начало игры — в 14:00 мск.

«Спартак» с 32 очками по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» (21) располагается на девятой строчке.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил шансы красно-белых в матче с «Сочи».