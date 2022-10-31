Украденный гол Сычевого, антирекорд Гоцука и нелогичный мяч Промеса: чем запомнился 15-й тур РПЛ

«Крылья Советов» и «Ростов» одержали волевые победы над «Пари Нижним Новгородом» и «Ахматом» соответственно. Самарцам отличиться дважды после 90-й минуты помогли грубые ошибки Кирилла Гоцука. «Спартак» обыграл «Торпедо» благодаря рабочему мячу Квинси Промеса. «Оренбург» разгромил «Факел», несмотря на «украденный» Химми Марином гол Владимира Сычевого. А «Сочи» и «Урал» разошлись результативной ничьей.

Очередная победа «Оренбурга»

15-й тур РПЛ стартовал противостоянием «Оренбурга» и «Факела». Подопечные Марцела Лички ожидаемо одержали победу и нанесли воронежцам первое поражение в чемпионате с момента прихода на тренерский мостик Дмитрия Пятибратова. Однако после финального свистка болельщики обсуждали не столько игру, сколько эпизод со вторым голом.

В момент получения мяча сражающийся за звание лучшего бомбардира первенства Владимир Сычевой находился спиной к воротам соперника, но непонятным образом исхитрился пробить пяткой. И мяч уже практически пересёк линию, когда его в сетку добил Химми Марин, оформивший дубль за три минуты. Россиянин отреагировал на произошедшее эмоционально. Он с досадой махнул рукой в сторону коллеги и не побежал праздновать с ним. С поля в раздевалку нападающий также уходил недовольный.

Во втором тайме ему отличиться не удалось, и форвард прервал четырёхматчевую результативную серию в чемпионате. А по окончании встречи он то ли в шутку, то ли всерьёз пообещал поговорить с Марином на повышенных тонах. Точку в истории поставил Личка, напомнивший, что победу одержала вся команда, а не отдельные исполнители.

Несгибаемый характер «Ростова»

Если «Факел» посыпался после первого же пропущенного гола, то «Ростов» в очередной раз проявил характер, оказавшись в аналогичной ситуации в противостоянии с «Ахматом». Хотя первый тайм в его исполнении оставил гнетущее впечатление. Гости не только позволили Мохамеду Конате открыть счёт на 14-й минуте, но и совсем не тревожили Гиорги Шелию.

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После перерыва команда, как это часто с ней происходит, прибавила и в концовке перевернула ход матча с ног на голову. Отыграться на 75-й минуте помогло стандартное положение, после которого южане в текущем сезоне РПЛ забили уже семь мячей. Это второй показатель лиги после вышеупомянутых воронежцев (восемь). Поразил ворота соперника Николай Комличенко, не отличавшийся три тура подряд.

Практически тут же Кирилл Щетинин вывел подопечных Валерия Карпина вперёд, но судья, посмотрев повтор, отменил гол из-за игры рукой Комличенко. Однако на 86-й минуте жёлто-синие всё же добились успеха. Причём решающий удар нанёс крайний защитник Александр Сильянов, неожиданно подключившийся к атаке и замкнувший навес с фланга как прирождённый нападающий.

Таким образом, «Ростов» не только одержал первую победу во всех турнирах с начала октября, но и третью волевую в нынешнем розыгрыше РПЛ. В общей сложности он набрал 11 очков во встречах, где уступал в счёте, и делит лидерство по данному показателю со «Спартаком». Также жёлто-синим удалось прервать неудачную серию из четырёх поражений подряд от грозненцев, последнее из которых команда потерпела в конце сентября в Кубке.

Неудивительно, что Карпин на пресс-конференции похвалил подопечных за проявленную силу воли и назвал их мужиками. Не обошёлся он и без фирменной шутки. Покидая поле, специалист узнал, что лучшим футболистом матча признали Комличенко, и с улыбкой бросил: «Кто выбирал? Слепые, что ли?»

Невероятная концовка от «Крыльев Советов»

Ещё более впечатляющее спасение совершили «Крылья Советов», которые вырвали домашнюю победу над «Пари Нижним Новгородом» в добавленное ко второму тайму время — 2:1. Как и в случае с «Ростовом», первая половина матча им не удалась. Соперник владел преимуществом, а по истечении получаса противостояния Тимур Сулейманов реализовал пенальти. Зато после перерыва самарцы обрушили шквал атак на ворота Артура Нигматуллина и нанесли суммарно 29 ударов. Для сравнения, гости отметились всего пятью.

В равных составах они ещё держались, но после удаления Даниила Пенчикова прекратили сопротивление. А главным антигероем в их составе стал Кирилл Гоцук. На 92-й минуте он неудачно подставился под выстрел Романа Евгеньева и невольно оказался автором автогола, а затем сыграл рукой в своей штрафной и получил вторую жёлтую карточку. Это первый подобный «хет-трик» (удаление, автогол и привезённый пенальти) в РПЛ с 2009-го — именно тогда начали отслеживать такую статистику. Вдобавок нижегородцы второй матч чемпионата подряд умудрились закончить вдевятером.

Гленн Бейл, в свою очередь, просто не имел права не реализовать пенальти. Самарцы одержали невероятную победу и оказались лишь второй командой в истории национального первенства, которая набрала три очка, уступая в счёте к 90-й минуте.

Неожиданный бомбардир «Урала»

«Урал» продолжает восхождение по турнирной таблице. К моменту прихода Виктора Гончаренко коллектив располагался на последней строчке с одним очком в пассиве. Однако под руководством белоруса положение удалось быстро исправить. В октябре его подопечные вовсе выдали четырёхматчевую победную серию в РПЛ, что позволило им подняться на десятую строчку. Неслучайно президент клуба Григорий Иванов заявил, что в первом круге у него было две разные команды, одной из которых можно поставить пятёрку, а другой — единицу.

Несмотря на то что набрать три очка в Сочи екатеринбуржцам не удалось, их всё равно можно похвалить за проявленный характер и данный действующему серебряному призёру бой. Гостей не смутил даже пропущенный на 28-й минуте мяч с пенальти от Кристиана Нобоа. На него они ответили вторым подряд голом Юрия Газинского в чемпионате после розыгрыша корнера и реализованным одиннадцатиметровым в исполнении Алексея Каштанова.

Успехи последнего особенно примечательны. Ещё несколько лет назад он выступал в чемпионате Крыма, а в РПЛ дебютировал только в 26 лет. Но это не помешало футболисту проявить себя и вынудить тренера убрать в запас казавшегося незаменимым Эрика Бикфалви. В этом сезоне форвард не просто стал лучшим бомбардиром команды с пятью голами, но и отдал больше всех результативных пасов (шесть).

Примечательно, что «Сочи» от поражения также спас новичок. Защитник Мусса Сиссоко вышел на замену во втором тайме и отметился первым мячом в составе южан и всего вторым в карьере на взрослом уровне.

Рабочий успех «Спартака»

А «Спартак» в московском дерби одержал победу на классе над «Торпедо», которая стала для него пятой в последних шести турах РПЛ и позволила завершить первый круг на втором месте. При этом москвичи вполне могли отличиться больше одного раза. Они владели мячом 62% времени и нанесли 13 ударов, восемь из них пришлись в створ. Однако кураж поймал совершивший семь сейвов Александр Довбня.

Один только Квинси Промес имел несколько опасных моментов. Он четырежды угрожал владениям оппонента и трижды посылал мяч в створ. А наиболее верный шанс он упустил в первом тайме, когда с пары метров пробил в защитника. Зато отличился хавбек не в самом явном эпизоде. На 50-й минуте он получил разрезающую передачу от Александра Соболева, убежал от двоих защитников, переиграл Довбню и открыл счёт.

Это позволило нападающему с 12 голами выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров. С такой игрой он вполне может побить и собственный рекорд результативности в отдельно взятом сезоне РПЛ, составляющий 18 мячей. Ещё ближе Квинси к преодолению планки в 100 голов за «Спартак». В настоящий момент в его активе 96.

Ну а Роман Зобнин уже отпраздновал своеобразный юбилей, сыграв 200-й раз за красно-белых. По такому случаю партнёры после финального свистка вручили ему футболку с соответствующим номером на спине.