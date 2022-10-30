Бородюк: у «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы автозаводцев сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«У «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ. Потому что другие клубы дают этот шанс. Такие команды, как «Химки», «Факел», «Нижний Новгород», «Локомотив», — цитирует Бородюка Metaratings.ru.

По его словам, в чемпионате России по футболу нет определённой разницы в занимаемом месте в турнирной таблице.

«Торпедо» в матче 15-го тура РПЛ уступил «Спартаку». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал текущее положение железнодорожников в турнирной таблице РПЛ.