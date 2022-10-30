Фёдоров: не могу объяснить, почему этот сезон складывается вот так

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал текущее положение железнодорожников в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас для нас каждая игра — финал. Ребята приняли это. Они в матче с ЦСКА всё показали. Но я не могу объяснить себе, почему мы оказались там, где мы находимся. И почему этот сезон складывается вот так», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, что в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

«Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался об игре «Локомотива» в чемпионате России сезона-2022/23.