Газзаев — о кризисе в «Локомотиве»: это наследие иностранного легиона

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался об игре столичного «Локомотива» в чемпионате России сезона-2022/23.

«Команда попала в убойную ситуацию. Мало говорить о кризисе, «Локомотив» находится в тяжелейшем положении. Это наследие иностранного легиона, который там работал», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер московского ЦСКА считает, что «Локомтиву» необходимо как можно быстрее избавиться от наследия немецких тренеров.

«Нужно провести глубокий анализ таких результатов по окончанию первой части сезона. Уверен, что «Локомотив» поправит свое положение», — добавил Газзаев.

8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных 14 октября был избран председателем совета директоров «Локомотива» вместо Александра Плутника.

Железнодорожники с 12 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в «Локомотив» необходимо вернуть Юрия Сёмина.