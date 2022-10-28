Масалитин: «Локомотиву» нужно возвращать Сёмина

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в московский «Локомотив» необходимо вернуть Юрия Сёмина.

«Локомотиву» нужно возвращать Сёмина. Правда, не знаю, в каком качестве. Но это человек, который всю жизнь верой и правдой служил клубу. Сделал «Локо» лидером российского футбола: брал и чемпионаты, и Кубки», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его словам, у Сёмина богатый опыт, который будет служить на благо «Локомотиву».

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных 14 октября избран председателем совета директоров «Локомотива» вместо Александра Плутника. 8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

75‑летний специалист возглавлял «Локо» с 1986 по 1990 год, а также в периоды 1992—2005, 2009—2010 и 2016—2020 годов. Под его руководством железнодорожники три раза выиграли чемпионат России, шесть раз — Кубок страны и три раза — Суперкубок России.

Ранее Сёмин высказался о перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака.