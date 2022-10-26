Сёмин считает, что Семак может уехать в Европу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Он очень хороший тренер, и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали. Вполне вероятно, что он уедет в Европу», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

После 14 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. Клуб является действующим чемпионом России.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что петербургский клуб выигрывает матчи в РПЛ с крупным счётом.