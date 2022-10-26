Узнать больше

Сёмин считает, что Семак может уехать в Европу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака.
Сёмин считает, что Семак может уехать в Европу
  • РИА Новости

«Он очень хороший тренер, и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали. Вполне вероятно, что он уедет в Европу», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

После 14 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. Клуб является действующим чемпионом России.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что петербургский клуб выигрывает матчи в РПЛ с крупным счётом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить