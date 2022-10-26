Радимов высказался о крупных победах «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что петербургский клуб выигрывает матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) с крупным счётом.

«А что делать? Вы хотите, чтобы они забивали один-два мяча и уходили? Всё правильно, люди пришли, заплатили деньги, они хотят видеть шоу. А то, что соперники получают пять-шесть мячей, — это их проблемы», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал разгромную победу команды в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи».