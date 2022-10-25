Чистяков — о 7:0 с «Сочи»: бежали забивать, сколько могли

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал разгромную победу команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«В концовке старались одержать самую крупную победу? А почему нет? Если есть моменты, если соперник даёт, почему не забивать по максимуму? Поэтому да, мы бежали забивать, сколько могли, хотели больше», — цитирует Чистякова Rusfootball.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не получил от журналистов ни одного вопроса на пресс-конференции после победы над «Сочи».