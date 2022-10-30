Семак: думаю, наша победа абсолютно заслуженная

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Интересная игра, достаточно напряжённая… Хотелось бы забить больше, чтобы не было нервотрёпки в концовке, но такие матчи тоже очень нужны для команды, для проявления характера… Думаю, наша победа абсолютно заслуженная», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

По словам Семака, встреча получилась интересная, нервная и боевая.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился эмоциями от матча с «Зенитом».