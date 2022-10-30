Сторожук: не буду говорить про «Зенит», у них там три состава
«Мы проиграли. Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане недорабатываем», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».
По его словам, команда недовольна результатом, но игра внушает оптимизм.
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).
«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге РПЛ.