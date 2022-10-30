«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге РПЛ

«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» закончил первый круг чемпионата России без поражений, одержав 12 побед и три раза сыграв вничью.

Сине-бело-голубые с 39 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности.