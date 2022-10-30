«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге РПЛ
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Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).
«Зенит» закончил первый круг чемпионата России без поражений, одержав 12 побед и три раза сыграв вничью.
Сине-бело-голубые с 39 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности.