«Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности

«Спартак» на своём поле нанёс поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Команда Гильермо Абаскаля провела один из своих лучших первых кругов в истории чемпионатов России по результативности. Футболисты «Спартака» наколотили 37 мячей в 15 турах.

Только в 1993 (40 голов) и 1994 (39) годах красно-белые забивали больше мячей.

В матче с «Торпедо» отличился Квинси Промес на 50-й минуте.

Ранее сообщалось, что Промес вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ.