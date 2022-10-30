«Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности
- РИА Новости
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
Команда Гильермо Абаскаля провела один из своих лучших первых кругов в истории чемпионатов России по результативности. Футболисты «Спартака» наколотили 37 мячей в 15 турах.
Только в 1993 (40 голов) и 1994 (39) годах красно-белые забивали больше мячей.
В матче с «Торпедо» отличился Квинси Промес на 50-й минуте.
Ранее сообщалось, что Промес вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ.