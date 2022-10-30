Узнать больше

«Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности

Короткая ссылка
«Спартак» на своём поле нанёс поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Команда Гильермо Абаскаля провела один из своих лучших первых кругов в истории чемпионатов России по результативности. Футболисты «Спартака» наколотили 37 мячей в 15 турах.

Только в 1993 (40 голов) и 1994 (39) годах красно-белые забивали больше мячей. 

В матче с «Торпедо» отличился Квинси Промес на 50-й минуте. 

Ранее сообщалось, что Промес вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить