Промес вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ

Московский «Спартак» принимает на своём поле столичное «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Счёт во втором тайме — 1:0 в пользу красно-белых. Мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

Таким образом, голландский полузащитник с 12 мячами вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Соболев поднялся на первое место в списке лучших ассистентов — семь голевых передач.

Также Промес сократил до десяти голов отставание от Егора Титова по общему количеству голов за «Спартак». На счету голландца 96 мячей.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Торпедо».