Каррера: если «Спартак» пропустит первым, c «Торпедо» могут возникнуть большие проблемы
- РИА Новости
«На домашнем стадионе в таких матчах очки терять нельзя, если претендуешь на чемпионство. Но если красно-белые пропустят первыми, то могут возникнуть большие проблемы», — цитирует Карреру Sport24.
Он также подчеркнул, что красно-белые могут разгромить автозаводцев.
«Спартак» примет «Торпедо» на своём поле 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск. Красно-белые могут вернуть себе чистое второе место в чемпионате. Чёрно-белые располагаются на дне турнирной таблицы.
Ранее бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Торпедо».