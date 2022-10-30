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Каррера: если «Спартак» пропустит первым, c «Торпедо» могут возникнуть большие проблемы

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Торпедо».
Каррера: если «Спартак» пропустит первым, c «Торпедо» могут возникнуть большие проблемы
  • РИА Новости

«На домашнем стадионе в таких матчах очки терять нельзя, если претендуешь на чемпионство. Но если красно-белые пропустят первыми, то могут возникнуть большие проблемы», — цитирует Карреру Sport24.

Он также подчеркнул, что красно-белые могут разгромить автозаводцев.

«Спартак» примет «Торпедо» на своём поле 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск. Красно-белые могут вернуть себе чистое второе место в чемпионате. Чёрно-белые располагаются на дне турнирной таблицы.

Ранее бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Торпедо».

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