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Булатов — о матче «Спартака» и «Торпедо»: красно-белым придётся трудно

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Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Торпедо».
Булатов — о матче «Спартака» и «Торпедо»: красно-белым придётся трудно
  • РИА Новости

«Я думаю, что «Торпедо» точно сможет навязать борьбу. С приходом Талалаева автозаводцы перестали быть мальчиками для битья. «Торпедо» точно не будет заведомо аутсайдером и в чемпионате, и конкретно в игре со «Спартаком». Красно-белым придётся трудно», — приводит слова Булатова Metaratings.

50-летний россиянин стал главным тренером автозаводцев 13 октября.

«Спартак» примет «Торпедо» на своём поле 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск. Красно-белые могут вернуть себе чистое второе место в чемпионате. Чёрно-белые располагаются на дне турнирной таблицы.

Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после травмы.

 

 

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