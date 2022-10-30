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В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после травмы

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как проходит восстановление полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после травмы
  • РИА Новости

«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации. Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления — около полугода.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых в чемпионате России по футболу в сезоне-2022/23.

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