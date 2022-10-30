Прудников: с Абаскалем «Спартак» может добиться самых высоких результатов

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Абаскаль — идеальный тренер для «Спартака»? Думаю, сейчас рано говорить. Тем более уровень футбола в нынешней ситуации у нас немножко упал. Но дай бог, чтобы Абаскаль был идеальным тренером, приносил результат и проработал в команде как можно дольше. Очень этого хочется», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

При этом он выразил уверенность, что «Спартак» обязательно выиграет у «Торпедо» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Красно-белые сейчас хорошо идут. Очень приличный ход набрала команда. Поэтому и жду победы», — сказал Прудников.

«Спартак» примет «Торпедо» на своём поле 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск. Красно-белые могут вернуть себе чистое второе место в чемпионате. Чёрное-белые располагаются на дне турнирной таблицы.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отказался называть нападающего «Спартака» Квинси Промеса легендой клуба.





