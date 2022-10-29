Колосков не считает Промеса легендой «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отказался называть нападающего «Спартака» Квинси Промеса легендой клуба.

«Титов — легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев — тоже легенды. Никакая Промес не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего», — цитирует Колоскова Sport24.

В нынешнем сезоне Промес сыграл в 13 матчах чемпионата России, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач. Он лидирует в бомбардирской гонке турнира.

«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (36).

Ранее Олег Романцев заявил, что Промес стал настоящим спартаковцем.