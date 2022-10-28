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Романцев: Промес стал настоящим спартаковцем

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.
Романцев: Промес стал настоящим спартаковцем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«После возвращения он действительно показывает более мощную и качественную игру, чем раньше. Тут сказывается и обретённый опыт. Квинси стал настоящим спартаковцем», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Промес сыграл в 13 матчах чемпионата России, забил 11 мячей и сделал шесть передач. Он лидирует в бомбардирской гонке турнира.

«Спартак» с 29 очками вышел на второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (36).

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