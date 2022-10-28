Радимов объяснил, почему Зиньковский не закрепился в «Зените-2»
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«Антон провёл у нас всего полгода, мы тогда играли в Первой лиге. На левом фланге полузащиты играли парни, которые были постарше. В первой части сезона Зиньковский выходил на замену», — цитирует Радимова Sports.
Он добавил, что очень рад, потому что они отпустили игрока обратно в «Чертаново». По его словам, это было правильное решение для всех.
23 июня 2022 года Зиньковский из «Крыльев Советов» перешёл в «Спартак», подписав контракт до 31 мая 2027 года. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей в чемпионате России, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее Франко Камоцци высказался об игре полузащитника Антона Зиньковского.