Радимов объяснил, почему Зиньковский не закрепился в «Зените-2»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не проявил себя во второй команде Санкт-Петербурга.

«Антон провёл у нас всего полгода, мы тогда играли в Первой лиге. На левом фланге полузащиты играли парни, которые были постарше. В первой части сезона Зиньковский выходил на замену», — цитирует Радимова Sports.

Он добавил, что очень рад, потому что они отпустили игрока обратно в «Чертаново». По его словам, это было правильное решение для всех.

23 июня 2022 года Зиньковский из «Крыльев Советов» перешёл в «Спартак», подписав контракт до 31 мая 2027 года. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей в чемпионате России, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее Франко Камоцци высказался об игре полузащитника Антона Зиньковского.