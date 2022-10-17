Камоцци: думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Зиньковский — отличный футболист, он сейчас в очень хорошей форме, забил красивый гол в дерби и в целом был полезен на поле. Думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского и Александра Соболева.

Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с участием красно-белых и ЦСКА.