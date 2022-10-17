Кавазашвили — о голе Зиньковского: можно выставить на соревнование в Европе на лучший мяч сезона

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с участием красно-белых и ЦСКА.

«Ничья — это закономерный результат для обеих команд: если бы кто-то из них выиграл, это было бы несправедливо. Это был показательный матч. Гол Зиньковского можно выставить на соревнование в Европе на лучший мяч сезона», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что второй мяч красно-белых был забит технично. По его словам, вратаря армейцев Игоря Акинфеева не стоит обвинять: он пытался спасти команду.

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России с участием ЦСКА и «Спартака».