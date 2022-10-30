Аршавин — о VAR: мы как обезьяна с гранатой, не знаем, что с этим делать
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«Мы как обезьяна с гранатой. Нам VAR дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала. А на систему определения взятия ворот у нас денег нет, хотя она дешевле стоит», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
По его словам, арбитры превратили Российскую премьер-лигу (РПЛ) в чемпионат по пенальти.
«За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11-метровых», — сказал бронзовый призёр чемпионата Европы.
Система VAR применяется в РПЛ с сезона-2019/20. Летом из-за санкций из России ушёл оператор VAR — британская компания Hawk-Eye. В новом сезоне используется оборудование российского провайдера.
Ранее Осинькин заявил, что у «Крыльев Советов» нет никакой дружбы с VAR.