Осинькин заявил, что у «Крыльев Советов» нет никакой дружбы с VAR

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».

«Мне приятно, что есть победа, мы её заслужили. Очень тяжело у нас первый круг прошёл, что-то не складывается, с VAR никакой дружбы нет, в мелочах ошибаемся, и сразу назначают пенальти», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Тренер признался, что остался доволен действиями своих подопечных.

«Сегодня мы играли хорошо, но больше это касается второго тайма. В первом не во всём разобрались, могли играть более агрессивно», — добавил Осинькин.

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу самарской команды.

У «Пари НН» отличился Тимур Сулейманов (32-я, пенальти), Кирилл Гоцук записал на свой счёт автогол (90+2). У «Крыльев Советов» мяч забил Гленн Бейл (90+9, пенальти).

Нижегородский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления Даниила Пенчикова (79-я) и Кирилла Гоцука (90+7).

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Крылья Советов» — десятые (17).

Ранее «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ.