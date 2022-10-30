Зобнин — о победе над «Торпедо»: тяжёлый матч, соперник был неприятный

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».

«Несмотря на то, что «Торпедо» находится на последнем месте, всё равно это дерби. Тяжёлый матч, соперник был неприятный: они забрали очки у ЦСКА, с «Зенитом» на последних минутах пропустили, поэтому очень важно было сегодня победить», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

Также футболист рассказал, что не успел прочувствовать атмосферу дерби.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте.

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