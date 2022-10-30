Соболев: «Атмосфера в «Спартаке» классная благодаря Абаскалю

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как изменилась атмосфера в команде после назначения на пост главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Атмосфера сейчас великолепная благодаря тренеру. Не знаю как, но он всех сплотил. Может, тимбилдингами на сборах. Мини-игры, караоке. Я не пел, это делали новички. Чернов головой чуть потолок не пробил, когда пел — на стол залез. В тот вечер Никита был лучшим певцом», — цитирует Соболева Sport24.

При этом он подчеркнул, что небольшое количество легионеров в «Спартаке» не влияет на атмосферу в команде.

«Мы не смотрим на гражданство. Мы — одна команда. Все иностранцы — классные», — добавил Соболев.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 33-летний испанец сменил на посту тренера итальянца Паоло Ваноли. Контракт Абаскаля с московским клубом рассчитан на два года.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит», в активе которого 36 очков.

Ранее Соболев высказался о матче с «Торпедо».