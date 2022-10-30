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Соболев — о матче с «Торпедо»: разозлён, что «Спартак» много моментов упустил

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о результате матча 15-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо».
Соболев — о матче с «Торпедо»: разозлён, что «Спартак» много моментов упустил
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«Был достаточно напряжённый матч сегодня. Разозлён, что много моментов не забили, должны были больше», — цитирует Соболева Sport24.

Он назвал «Торпедо» хорошей командой. По словам Соболева, было видно, что соперник серьёзно настраивался на «Спартак».

«Выходили, как на последний матч», — добавил Соболев.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в чемпионате. «Торпедо» с шестью очками располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности.

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