Нападающий «Оренбурга» Сычевой пообещал поговорить с Марином об украденном голе

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой пообещал поговорить с одноклубником, полузащитником Джимми Марином об украденном голе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

«Конечно, Джимми не прав. Будем разговаривать с ним на повышенных», — сказал Сычевой в разговоре с журналистом Тимуром Журавелем.

Напомним, что Марин забил после того, как его партнёр по команде, нападающий Владимир Сычевой, принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию, но Марин добил его, оформив дубль.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что легионер «Оренбурга» должен «накрыть поляну» Сычевому.