Нападающий «Оренбурга» Сычевой пообещал поговорить с Марином об украденном голе
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«Конечно, Джимми не прав. Будем разговаривать с ним на повышенных», — сказал Сычевой в разговоре с журналистом Тимуром Журавелем.
Напомним, что Марин забил после того, как его партнёр по команде, нападающий Владимир Сычевой, принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию, но Марин добил его, оформив дубль.
После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й строчке.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что легионер «Оренбурга» должен «накрыть поляну» Сычевому.