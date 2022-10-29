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Быстров заявил, что легионер «Оренбурга» должен «накрыть поляну» Сычевому

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал второй гол хавбека «Оренбурга» Джимми Марина в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).
Быстров заявил, что легионер «Оренбурга» должен «накрыть поляну» Сычевому
  • РИА Новости

«Тут всё зависит от личности игрока. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить. Не нужно ругать за гол Джимми. Это личные отношения игроков в команде. Просто Марин должен накрыть поляну Сычевому», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

По мнению экс-полузащитника, у хавбека было достаточно времени, чтобы понять, что защитник не так близко.

«Я бы ждал до последнего. Если бы соперник успевал, забивал бы. А так постарался бы оставить мяч, который залетает в ворота», — сказал он.

Напомним, что Марин забил после того, как его партнёр по команде, нападающий Владимир Сычевой, принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию, но Марин добил его, оформив дубль.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» разгромил «Факел» в матче 15-го тура РПЛ.

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