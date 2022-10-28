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«Оренбург» разгромил «Факел» в матче РПЛ, Марин оформил дубль

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«Оренбург» на своём поле нанёс поражение воронежскому «Факелу» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
«Оренбург» разгромил «Факел» в матче РПЛ, Марин оформил дубль
  • Gettyimages.ru
  • © adamkaz

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Химми Марин (42-я, 44-я минуты), Габриэль Флорентин (58-я), Брайан Мансилья (83-3, пенальти). У «Факела» отличился Максим Максимов (87-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал новость, что форвардом интересуются клубы чемпионата России.

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