«Оренбург» разгромил «Факел» в матче РПЛ, Марин оформил дубль
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Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Марцела Лички.
В составе «Оренбурга» мячи забили Химми Марин (42-я, 44-я минуты), Габриэль Флорентин (58-я), Брайан Мансилья (83-3, пенальти). У «Факела» отличился Максим Максимов (87-я).
«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й позиции.
Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал новость, что форвардом интересуются клубы чемпионата России.