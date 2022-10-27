Агент Сычевого: логично, что интерес к Сычевому может появиться

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал новость, что форвардом интересуются клубы чемпионата России.

«Официально никакого интереса сейчас нет. В клубе говорят, что к ним никто не обращался, никаких документов не приходило. Учитывая, как Сычевой играет, логично, что заинтересованные могут появиться», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее защитник «Оренбурга» Александр Павловец высказал мнение об игре Сычевого.