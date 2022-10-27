Узнать больше

Агент Сычевого: логично, что интерес к Сычевому может появиться

Короткая ссылка
Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал новость, что форвардом интересуются клубы чемпионата России.
Агент Сычевого: логично, что интерес к Сычевому может появиться
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Официально никакого интереса сейчас нет. В клубе говорят, что к ним никто не обращался, никаких документов не приходило. Учитывая, как Сычевой играет, логично, что заинтересованные могут появиться», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее защитник «Оренбурга» Александр Павловец высказал мнение об игре Сычевого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить