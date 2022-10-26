Павловец: для меня Сычевой — идеальный нападающий

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец высказал мнение об игре одноклубника Владимира Сычевого.

«Я ещё по сборам увидел задатки у Володи. Для меня он вообще идеальный нападающий. Есть скорость, мощь, высокий, хорошо наверху борется, мяч в зоне оставляет», — цитирует футбоиста Sport24.

По его словам, Сычевого можно сравнить с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым и с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Сычевого в «Зенит».