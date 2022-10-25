Мостовой: «Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит».

«Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы. Зачем он там? В клубе и без того половина сидит на скамейке и не играет. Вот в других командах, где нет нападающих, он бы пригодился. Но парню 26 лет, он только первый сезон на подъёме», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что примером является форвард «Ахмата» Гамид Агаларов. По его словам, нападающий в сезоне-2021/22 забил много мячей, а на данный момент находится в запасе грозненского клуба.

«Будешь забивать — будешь играть, не будешь забивать — будешь сидеть в запасе», — заключил Мостовой.

Сычевой лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив в 14 матчах 11 мячей. «Оренбург» находится на девятой позиции в турнирной таблице (19 очков).

Нападающий выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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