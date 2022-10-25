Форвард «Оренбурга» Сычевой рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, сколько получал за выступление в чемпионате Крыма.

«Я прошёл тяжёлый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. Конкурирую с Малкомом, Промесом, Соболевым и многими другими. Конечно, это приятно. Сказка», — приводит слова Сычевого «Спорт-Экспресс».

Сычевой лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив в 14 матчах 11 мячей. «Оренбург» находится на девятой позиции в турнирной таблице (19 очков).

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клубы интересуются нападающим оренбургской команды Владимиром Сычевым.