Президент «Оренбурга»: спрос на Сычевого есть
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«У нас есть своё видение на игрока, на всё, что происходит вокруг него. Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения — готовы рассмотреть», — цитирует Еремякина «Чемпионат».
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА Сычевой оформил дубль. Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.
Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому по силам забить 20 мячей в текущем сезоне чемпионата России.