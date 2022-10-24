Президент «Оренбурга»: спрос на Сычевого есть

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клубы интересуются нападающим оренбургской команды Владимиром Сычевым.

«У нас есть своё видение на игрока, на всё, что происходит вокруг него. Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения — готовы рассмотреть», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА Сычевой оформил дубль. Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому по силам забить 20 мячей в текущем сезоне чемпионата России.