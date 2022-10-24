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Мостовой считает, что форвард «Оренбурга» Сычевой сможет забить 20 мячей в РПЛ

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому по силам забить 20 мячей в текущем сезоне чемпионата России.
Мостовой считает, что форвард «Оренбурга» Сычевой сможет забить 20 мячей в РПЛ
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«Шансы стать лучшим бомбардиром? Сложно сказать, получится ли у него или нет. Скорее всего, он может забить и 20 мячей в РПЛ. Наверное, он уже на карандаше у топ-клубов. Посмотрим, что будет дальше с ним. Пример с Агаларовым у нас уже есть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА Сычевой оформил дубль. Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре Сычевого.

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