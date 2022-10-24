Губерниев: Сычевой — огромный молодец, футболист с большим потенциалом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой — огромный молодец, футболист с большим потенциалом. Очень здорово, что он так раскрывается. Я за такое соперничество. Мы теперь будем следить за Сычевым с утроенным интересом», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА Сычевой оформил дубль. Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре Сычевого.