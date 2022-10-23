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Колосков: если бы Сычевой был игроком с хорошими задатками, то давно бы играл в РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
Колосков: если бы Сычевой был игроком с хорошими задатками, то давно бы играл в РПЛ
  • РИА Новости

«Мы сейчас говорим о том, что Сычевой — звезда, ему нужно в «Ман Сити». Если был бы игроком с хорошими задатками, давно бы играл в РПЛ. В «Зените» или «Спартаке», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

По его словам, чтобы дать объективную оценку, нужно дождаться итогов сезона.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Андрей Талаев, агент Сычевого, рассказал о будущем футболиста.

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