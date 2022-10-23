Агент Сычевого: он ставит себе цель забивать в каждом матче

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал о будущем футболиста.

«Перейти зимой в другой клуб? Никак не думаю про это, сезон длинный. Сычевой ставит себе цель забивать в каждом матче», — цитирует Талаева Metaratings.ru.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о перспективах Сычевого.