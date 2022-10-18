Спортивный директор «Оренбурга»: отпустим Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его. (Смеётся.) На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
По его мнению, Сычевой не боится конкуренции с Владимиром Обуховым, который вернулся в расположение команды после дисквалификации.
В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал о будущем футболиста.