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Агент Сычевого: если человек много забивает, к нему будет интерес

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Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал о будущем футболиста.
Агент Сычевого: если человек много забивает, к нему будет интерес
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пока никто ничего не планирует. Официально интереса на сегодняшний день нет. Логично, если человек много забивает, к нему будет интерес — он может куда-то уйти. На сегодняшний день Сычевой — игрок «Оренбурга». Ему всё очень нравится, к нему хорошее отношение», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что Сычевой превращается в солидный актив клуба.

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